التضخم في قطر يرتفع 0.8 % في فبراير الماضي

أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في قطر خلال فبراير/شباط الماضي بنسبة 0.8 %، على أساس سنوي، قياسًا على نفس الشهر من 2017.

وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن معدل التضخم بلغ 109.3 نقاط في الشهر الماضي، مقارنة مع 108.4 نقاط في فبراير/شباط 2017.

وأوضحت البيانات أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة أسعار 7 مجموعات، هي النقل بنسبة 7.9 %، ومجموعة الصحة 5.3 %، ومجموعة الغذاء والمشروبات 3.9 %، والملابس بنسبة 3.4 %.

في المقابل، انخفضت 3 مجموعات، هي السكن والماء والكهرباء بنسبة 5.1 %، ثم الاتصالات 1.1 %، والفنادق والمطاعم بنسبة 0.5 %.

واستقر التضخم في قطر على أساس شهري عند نفس المستوى المحقق في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي الـ5 من يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بسبب سياستها الخارجية وتورطها بدعم جماعات متطرفة.

وفرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للدوحة، التي اضطرت لإعادة ترتيب مسارات شحن جديدة للكثير من الواردات عبر سلطنة عمان والكويت.