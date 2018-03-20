ظريف يندد بـ”الشتائم السخيفة” لترامب بمناسبة العام الإيراني الجديد

ندد وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف، الثلاثاء، بـ”الشتائم السخيفة” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هاجم بشدة إيران في رسالة بمناسبة العام الإيراني الجديد “نوروز”.

وقال جواد ظريف، في تغريدة: “بحضارتهم التي تعود لآلاف السنين، يملك الإيرانيون ما يكفي من العمق التاريخي لتجاهل الشتائم السخيفة لزعيم رجعي، يمكن تلخيص فهمه للتاريخ والسياسة والدبلوماسية في 280 كلمة”.

وقال ترامب، في رسالة لمناسبة عيد النوروز الذي يدشن هذا يوم الثلاثاء أيضًا دخول الربيع، إن الشعب الإيراني يواجه تحديًا جديدًا في تاريخه “قادة يخدمون مصالحهم بدلًا من خدمة الشعب”، بحسب بيان للبيت الأبيض.

كما ندد ترامب بالحرس الثوري الإيراني.

وكتب: “قبل 25 قرنًا طلب داريوس الأول ملك كبير في مملكة فارس من الله حماية إيران من ثلاثة مخاطر هي الجيوش المعادية والجفاف والكذب. واليوم يجسد الحرس الثوري هذه المخاطر الثلاثة”.

ومنذ توليه السلطة في كانون الثاني/يناير 2017، ما انفك ترامب يشدد موقفه من إيران منددًا بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى وأيضًا ببرنامجها الصاروخي وسياسة طهران الإقليمية.