الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار وتقلبات السياسة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بدعم من انخفاض الدولار، ومن الطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف السياسية الأمريكية والتوتر بين المملكة المتحدة وروسيا.

غير أن التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، حدت من مكاسب المعدن الأصفر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1317.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0821 بتوقيت غرينتش.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم نيسان/أبريل المقبل، ليستقر عند 1317.80 دولار للأوقية.

وثار قلق المستثمرين بسبب تزايد الضبابية السياسية الأمريكية بعد مغادرة اثنين من كبار المسؤولين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهما وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون والمستشار الاقتصادي جاري كون.

ونزل الدولار أمام الين اليوم الجمعة، بعد تقرير عن أن ترامب سيقيل مستشاره للأمن القومي، ما أذكى المخاوف المرتبطة بالتغييرات التي شهدها البيت الأبيض في الآونة الأخيرة وتداعيات ذلك على السياسات.

ويقلص انخفاض الدولار من تكلفة المعدن على حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعًا لتحديد أسعار الفائدة يوم 20 آذار/مارس الجاري ويستمر يومين، إذ من المتوقع أن يرفع فيه البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى العام الجاري.

ويتأثر الذهب كثيرًا بارتفاع أسعار الفائدة كون ذلك يقلل من جاذبيته للمستثمرين لأن المعدن لا يدر فائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 16.45 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 955.40 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.1% إلى 987 دولارًا للأوقية.