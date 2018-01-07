آبي يحث محافظ البنك المركزي على مواصلة الجهود بشأن الاقتصاد

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأحد محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا إلى مواصلة الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد، ولكنه أضاف أنه لم يتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان سيعين كورودا لفترة خمس سنوات أخرى.

وكان آبي قد اختار كورودا لتولي قيادة البنك المركزي في 2013، لتطبيق برنامج تحفيز ضخم في إطار سياسات رئيس الوزراء لإنعاش الاقتصاد، والتي ساعدت على تعزيز النمو ولكنها أخفقت في زيادة التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك وهو 2%.

وقال آبي إن الحكومة ستواصل العمل مع البنك المركزي لتعزيز النمو حتى يمكنه إعلان انتهاء الانكماش رسميًا في أقرب موعد ممكن.

وقال آبي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية(إن.اتش.كيه) عن كورودا” أريد منه مواصلة جهوده. ولكن لم أحزم أمري ” بشأن من الذي سيخلف كورودا، عندما تنتهي فترته في أبريل نيسان.