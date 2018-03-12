ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واستقراره مقابل اليورو

ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الإثنين، مواصلًا مكاسبه التي حققها في الأسبوع الماضي مع تجدد الإقبال على المخاطرة، ما دفع المستثمرين لشراء العملة البريطانية على الرغم من أن المخاوف بشأن إحراز تقدم فيما يتعلق بانسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي خلال القمة التي تعقد الشهر الجاري حدت من المكاسب.

وزاد الإسترليني 0.2 % إلى 1.3870 دولار لكنه ظل أقل كثيرًا من أعلى مستوى منذ اقتراع بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ 1.4346 دولار في أواخر يناير/ كانون الثاني.

واستقر الإسترليني مقابل اليورو عند 88.84 بنس فيما يخشى متعاملون ألا يتوصل المسؤولون في بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق انتقالي في القمة التي تعقد يومي الـ22 والـ23 من مارس/ آذار مع تصاعد حدة الخلافات بين الجانبين في الأيام الأخبرة.