تراجع الأصول الأجنبية للمركزي العماني

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، تراجع الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بنسبة 21% على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق له.

وأفادت بيانات المركزي العماني، بأن الأصول الأجنبية نزلت إلى 6.1 مليار ريال (15.8 مليار دولار) في تشرين الأول/أكتوبر 2017، من 7.4 مليار ريال (19.2 مليار دولار) في الشهر نفسه من 2016.

وتتوزع الأصول الأجنبية بين إيداعات عملة أجنبية والحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي، واستثمارات الأوراق المالية والذهب.

وجاء الانخفاض نتيجة هبوط الاستثمارات في أوراق مالية دولية 19%، على أساس سنوي، إلى 4.6 مليار ريال (12.1 مليار دولار) من 5.7 مليار ريال (14.7 مليار دولار).

كما تراجعت الإيداعات في بنوك أجنبية 18.7 %، إلى 1.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار) من 1.6 مليار ريال (4.1 مليار دولار).

وعلى أساس شهري، هبطت الأصول الأجنبية للمركزي العُماني 7.5 %، قياسًا إلى 6.6 مليار ريال (17.1 مليار دولار) في أيلول/ سبتمبر 2017.

ورغم استخدام جزء من الاحتياطي العام في تمويل جانب من احتياجات الموازنة العامة، إلا أن حجمه يظل عند مستويات جيدة رغم أزمة النفط.

وسلطنة عمان منتج صغير للنفط، إلا أن عوائدها النفطية، وميزان المدفوعات الخاص بها تضرر جراء هبوط أسعار الخام عالميًا.