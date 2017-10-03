مجلس محافظي المركزي العُماني يعلّق على مستقبل ربط الريال بالدولار

ذكر البنك المركزي العماني في بيان، أن مجلس محافظي البنك أكّد التزامه بربط الريال بالدولار في أول اجتماعاته اليوم الثلاثاء.

وأعاد العاهل العماني السلطان قابوس هيكلة المجلس في الشهر الماضي وعين سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي نائبا لرئيس مجلس الإدارة لمدة خمس سنوات كما عين طاهر بن سليم العمري رئيسا تنفيذيا جديدا للبنك.

وقال البيان إن المجلس أكد التزامه بربط العملة “نظرا للمنافع الجمة التي يجنيها الاقتصاد الوطني من هذا القرار… وذلك من خلال المساعدة في تحقيق النمو في الأجل الطويل وتوفير حالة من الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية وتدعيم التعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي مع زيادة القدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية”.

وأكد العمري في مقابلة مع رويترز منتصف الشهر الماضي التزام سلطنة عمان بربط العملة.