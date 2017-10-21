عملة البيتكوين في ارتفاع مستمر وتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا 

تمكنت عملة البيتكوين من تحقيق رقم قياسي جديد، حيث وصل سعر العملة الواحدة إلى 6000 دولار، ليكون ذلك انجازاً جديدًا في أقل من شهر، بعد أن وصل سعرها إلى 5000 دولار منذ أسبوعين فقط، وفقًا لما نشره موقع “ماشبل” التقني.

وأوضح موقع “كوين دسك” أن الارتفاع الذي وصل إليه البيتكوين يعتبر مرحلة مهمة تثبت أن المتعاملين بتلك العملة ما زالوا يفضلونها على العملات النقدية التقليدية، وقد أشار إلى أن السعر وصل إلى 6063 دولاراً مساء الجمعة الماضي.

وعلل موقع “بلومبيرغ” الاقتصادي أن الارتفاع الكبير في سعر البيتكوين يرجع إلى الإقبال الشديد من جانب المتعاملين في زيمبابوي على خلفية عجز في توافر العملات النقدية هناك.

وشنت مجموعة من الحكومات مثل: روسيا والصين وكوريا الجنوبية هجمات الحظر، ووضعت كل المتعاملين في العملات المشفرة تحت المجهر وتم فتح تحقيقات حول تعاملاتهم، لوجود تخوفات من استخدام العملات الإلكترونية كوسيلة سهلة ومضمونة لغسيل الأموال.

والبيتكوين هي عملة “معماة” يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.

كما أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو في متاجر تدعم الدفع باستخدام بطاقات بيتكوين أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية.