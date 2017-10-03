غولدمان ساكس تخطط لتسهيل تداول البيتكوين في الأسواق

أعلنت مجموعة غولدمان ساكس الأمريكية للخدمات المصرفية والاستثمارية العالمية في سابقة تُعد الأولى من نوعها، أنها تنظر في وضع طرق جديدة تُسهل تداول العملات الرقمية المشفرة “ Cryptocurrencies ” مثل بيت كوينز، والبيتكوين التي تُعد أبرزها، ودمجها مع عملياتها المصرفية.

وكشفت المتحدثة الرسمية للشركة نقلاُ عن موقع Futurismالأمريكي للعلوم والتكنولوجيا في المستقبل، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتزايد الاهتمام بهذه العملات في الآونة الأخيرة، دون الوصول إليها في نهاية المطاف؛ ما يتطلب وجود راعٍ لها، مُضيقةً لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية “رداً على اهتمام العميل بالعملات الرقمية، نحن نبحث كيف نخدمهم على أفضل وجه في هذا المجال، لاسيما للذين لديهم رهان على بيتكوين أنها ستكون شيئاً كبيراً في المستقبل”.

وترى غولدمان ساكس إذا استخدمت العملات الرقمية بشكل صحيح، فستؤدي لتوسيع أسواقها، من خلال إنشاء أسواق جديدة حول العالم، وتعمل بنفس طرق شراء الأسهم المالية من الشركة.

ماثيو غوتز، الرئيس التنفيذي لشركة Block Tower Capital للاستثمار، والنائب السابق لرئيس جولدمان ساكس، عقب على خطوة جولدمان ساكس لمحطة CNBC الأمريكية بالقول: “إدراج العملات الرقمية في الأسواق سيفتح خدمات وخطوط عمل جديدة، وستزداد مع استمرار هذه الصناعة الجديدة المهمة في بناء وتأسيس أسواق جديدة”.

بحسب الصحيفة الأمريكية فإن غولدمان ساكس ليست هذه المرة الأولى التي أعلنت فيها عن اهتمامها باستكشاف تكنولوجيا “بلوكشين” المُخصصة لتأمين العملات المُشفرة، إذ أعربت عن اهتمامها بذلك سابقاً، وخصصت صفحةً عبر موقعها على الإنترنت لشرح هذه التكنولوجيا.

ورغم اهتمام المجموعة الأمريكية بهذه العملة، تتحدث العديد من المؤسسات المالية الأخرى عن عدم اهتمامها بها، إذ وصف الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان تشيس الأمريكية للخدمات المالية، عملة بيتكوين “بالاحتيال”، وأن رفضه الغوص في عالم العملات الرقمية أمر مفهوم.

بدورها أكدت غولدمان ساكس أنها لن تتحرك قدما مع تداول العملات المشفرة، إلى أن يزداد عدد الاهتمام المؤسساتي والحكومي تجاهها، وبالتالي دمجها في الأسواق والاستفادة من جميع فوائدها.

وبرغم تحقيق العملات الرقمية مثل بيتكوين ارتفاعا قياسيا في الأسعار خلال العام الماضي، لا تزال الأسواق العالمية متقلبة حولها.

والبيتكوين هي عملة عالمية ونظام دفع رقمي، ويُسمى أول نظام عملة رقمية لامركزية، إذ يعمل دون مستودع مركزي أو مدير واحد.

واخترعها مبرمج غير معروف، أو مجموعة من المبرمجين المجهولين، تحت اسم ساتوشي ناكاموتو، إذ يُعتقد انه اسم رجل يعيش في اليابان، ويُرجّح أن يكون أحد مؤسسي العملة الرقمية أو مخترعها الرئيس.