الذهب يصعد بدعم تراجع الدولار

صعدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر مقابل سلة عملات، بعد انخفاض المعدن لأدنى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1275.91 دولار للأوقية (الأونصة). ولامس الذهب أدنى مستوياته منذ منتصف آب/ أغسطس عند 1267.76 دولار للأوقية أمس الثلاثاء.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم كانون الأول/ ديسمبر 0.3% إلى 1278.60 دولار للأوقية.

وبدد الدولار مكاسبه، اليوم الأربعاء، مقابل الين وسلة عملات رئيسة، بعد تكهنات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يختار مرشحًا لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ،أقل تشددًا في السياسة النقدية ،عما كان يعتقد في السابق.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1% إلى 16.76 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين بنحو 1% إلى 915.50 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.7% إلى 921.30 دولار للأوقية.