ارتفاع أسعار الذهب على أمل تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في أمريكا

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف بشكل قوي في ديسمبر/ كانون الأول في الوقت الذي ما زالت فيه سوق العمل تعاني من الشح ولكن مسؤولي بنك الاحتياطي الاتحادي قد يستمدون بعض الدعم من ارتفاع متوسط في الأجور.

وانكمش نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة في ديسمبر كانون/ الأول لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف وسط ضعف الطلب مما قدم مزيد من الأدلة على أن التضخم آخذ في الانحسار.

ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم ويرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 23.95 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 1094.97 دولار وتراجع انخفض البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1804.30 دولار.