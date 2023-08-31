زيادة تعرفة الاتصالات "الثابتة" في لبنان لـ7 أضعاف

يبدأ العمل بالتعرفة الجديدة لخطوط الاتصالات الثابتة والإنترنت في لبنان، بزيادة سبعة أضعاف عن التعرفة السابقة، اعتبارًا من يوم غد الجمعة الموافق الأول من أيلول/سبتمبر.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر مرسوم زيادة التعرفة، التي ستصبح بموجبها باقة الحد الأدنى للمشتركين بـ 420 ألف ليرة، فيما تصل باقة الحد الأقصى إلى سبعة ملايين ليرة لبنانية.

وقال وزير الاتصالات جوني قرم، في تصريحات صحفية، إن "جميع مصاريف الاتصالات بالدولار، ما عدا الرواتب، ونحن مضطرون لزيادة التعرفة لتأمين استمرارية الخدمة".

وبين قرم أن التعرفة الجديدة لا علاقة لها بـ"الخلوي"، محذرًا الشركات الموزعة للإنترنت من زيادة تسعيرة الخدمة على المواطنين، معتبرًا أنه ليس هناك مبرر لها لأن الشركات زادت مسبقًا أسعارها قبل رفع تسعيرة الوزارة.