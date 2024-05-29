مقترح برفع الدعم مقابل منحة نقدية يثير الجدل في مصر

تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن اتجاه الحكومة المصرية لرفع الدعم عن السلع بشكل كامل، مقابل منحة مالية قدرها 5000 آلاف جنيه لكل أسرة.



وكشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، حقيقة هذه الأنباء، مشيرا إلى أن هذا مقترح مقدم من خبراء ويتم دراسته، لكن لا يمكن الجزم بأن هذا موقف الحكومة.



وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية: "إلغاء الدعم السلعي وتحويله إلى دعم نقدي هو مجرد مقترح، قُدم عبر عدد من الخبراء خلال الفترة الماضية، وسيطرح في إطار حوار وطني خلال الفترة المقبلة من أجل دراسته من الجوانب كافة".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه "لا يمكن القول إن إلغاء الدعم السلعي وتحويله إلى نقدي أصبح توجهًا للدولة إلا بعد التوافق عليه مجتمعيًّا"، لافتًا إلى العمل على الوصول إلى قرار مناسب في هذا الشأن نهاية العام الحالي.



أمّا عن منح الحكومة الأسرة الواحدة نحو 5 آلاف جنيهًا دعمًا نقديًّا مقابل إلغاء الدعم العيني، أكد الحمصاني: "أنه لا يوجد مبلغ محدد للدعم النقدي، ولكن مبلغ الـ5 آلاف جنيه كان على سبيل المثال، والدعم النقدي سيغطي عددا من الخدمات وليس كل الخدمات.



وتابع: "لو افترضنا أن تكلفة الدعم يصل إلى ألف للفرد الواحد في الشهر، إذا افترضنا أن الأسرة مكونة من 5 أفراد، إذا ستحصل على 5 آلاف جنيه شهريًّا، هذا مجرد مثال".

