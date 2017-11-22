مصر تصدر منتجات بأكثر من مليار دولار لدول أفريقيا

كشف تقرير حكومي مصري، أن حجم الصادرات المصرية لدول أفريقيا خلال عام 2016 بلغ 1.2 مليار دولار بنسبة قاربت 6% من إجمالي الصادرات المصرية في الخارج.

وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 4 دول أفريقية استحوذت على نحو 55% من الصادرات المصرية، في مقدمتها جنوب أفريقيا التي وصل إجمالي صادرات مصر إليها 226 مليون دولار، وأثيوبيا 106 ملايين دولار، ونيجيريا 90 مليون دولار، وكينيا 26 مليون دولار.

وبّين التقرير أن واردات مصر من الدول الأفريقية خلال نفس العام بلغت 1.042 مليار دولار بنسبة 1.5% من إجمالي الواردات المصرية التي سجلت 71.3 مليار دولار.

ولفت إلى أن أعلى الدول الموردة لمصر خلال عام 2016، هي نيجيريا بقيمة واردات بلغت 331.6 مليون دولار، وكينيا بنحو 306.8 ملايين دولار، وزامبيا بنحو 135.4 مليون دولار، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا التي بلغ حجم الواردات منها 131.5 مليون دولار.