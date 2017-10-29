الكويت تتجه لمنح “البدون” حق امتلاك حصص في الشركات

أعلنت إدارة الفتوى والتشريع في دولة الكويت، أنه لا مانع قانونًا من أن يشتري المقيمون بصورة غير قانونية (البدون) حصصاً في شركات ذات مسؤولية محدودة قائمة والمساهمة فيها.

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر في وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تلقت رأي “الفتوى والتشريع” الذي أفاد أيضًا بجواز قيد “البدون” في السجل التجاري كملاك رئيسيين لهذا النوع من الشركات، وتعيينهم مديرين مفوضين عليها.

وأضافت الوزارة أنّه ليس لديها تحفظ على إتاحة الفرص لـ “البدون” لدخول السوق وفق إطار قانوني، مؤكدة أنها ستذهب إلى أبعد من ذلك، إذ ليس لديها مانع أيضًا من تأسيس “البدون” لشركات جديدة.

ونسبت الصحيفة إلى مصادر عليمة في الوزارة، أنّه تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، للوقوف على رأي الجهاز بشأن هذا الأمر، على اعتبار أن القرارات الخاصة والمنظمة لأعمال “البدون” تقع تحت رقابة الجهاز.