الكويت تدرس قبول أبناء “البدون” في الجيش

تبحث الجهات الكويتية المختصة، تعديل بعض مواد قانون الخدمة في السلك العسكري، بهدف السماح بقبول أبناء غير محددي الجنسية “البدون” في الجيش.

ووفق صحيفة “الرأي” الكويتية، فإن “لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي، ستناقش ،اليوم الثلاثاء، مشروعي قانون يتعلقان بقبول أبناء البدون في الجيش، وبتعديل الرتب العسكرية لتشمل رتبة فريق أول”.

ويلغي مشروع القانون شرط التمتع بجنسيات دول أخرى ،للقبول في وظائف الجيش، بحيث يتم قبول غير محددي الجنسية كضباط اختصاصيين، أو خبراء أو ضباط صف أو أفراد في الجيش، سواء كان ذلك عن طريق الإعارة أو التعاقد أو التطوع.

و”البدون” يقيمون في الكويت بصورة غير قانونية، وهم فئة سكانية لا تحمل الجنسية الكويتية ،ولا جنسية غيرها من الدول، ومعظمهم يخدمون في سلكي الجيش والشرطة.

ويبلغ عدد “البدون” وفقًا للتقديرات الرسمية ما بين 125 ألفًا إلى 250 ألف نسمة.