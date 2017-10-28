بالفيديو..مشاجرة نسائية عنيفة بالمستشفى الأميري في الكويت 

ضجّت الكويت على المستويين الشعبي والرسمي خلال الساعات الماضية عقب انتشار مقاطع فيديو تظهر مشاجرة نسائية في المستشفى الأميري وقعت يوم السبت.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د. أحمد الشطي :”إنّ المشاجرة، التي انتشر مقطع فيديو خاص بها على شبكات التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، تمت بين مجموعة من النساء كنّ في سهرة”، مؤكدا انّ الفريق الطبي بالمستشفى لم يكن طرفا فيها.

«الصحة» رداً على مشاجرة «الاميري»: لسنا طرفا فيها و نأسف لما حدثhttps://t.co/lqTU1Yk1vG pic.twitter.com/pjkOasLUiD — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) October 28, 2017

وتفاعل الحادث سياسياً، حيث دعا أحد نواب مجلس الأمة الكويتي وزارة الداخلية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ماجرى، مشدّداً على عدم السكوت على ما حدث.

وناشد النائب الكويتي د. وليد الطبطبائي، وفق ما نقلت عنه صحيفة “الوطن”، الجهات المعنية بإعداد دراسة عن أسباب هذه الظاهرة التي وصفها بـ “الدخيلة على مجتمعنا”.