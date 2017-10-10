“أوبر” تستثمر 20 مليون دولار لافتتاح “مركز الخدمة المتميزة” بمصر

أعلنت شركة “أوبر”، اليوم الثلاثاء، استثمار 20 مليون دولار في السوق المصرية ؛لافتتاح مركز الخدمة المتميزة في مصر، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وأشار بيان صادر عن وزارة الاستثمار المصرية ،إلى أنّ المركز الجديد يوفر أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة للمصريين، مؤكدًا مواصلة العمل على تطوير الشركة في مجال النقل والمواصلات خلال الفترة المقبلة.

وقالت شركة “أوبر“، إن مركز الخدمة المتميزة، هو أول مركز أعمال من نوعه في المنطقة، وأكبر مركز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب كونه محورًا رئيسًا لدعم العملاء في المنطقة والمصدر الرئيس لمعرفة آراء العملاء وقياس جودة الخدمة.

وذكرت الشركة أن “مركز الخدمة المتميزة” هو الاستثمار الأول من نوعه لـ”أوبر” في منطقة الشرق الأوسط ، والثالث بعد اثنين من الاستثمارات المماثلة في أوروبا.

واستطاعت أوبر من خلال استثماراتها في الشرق الأوسط ،خلال السنوات الثلاثة الماضية، تمكين الآلاف من زيادة دخولهم وتحسين المستوى المعيشي لعائلاتهم، وتوظيف 30٪ من إجمالي الفريق من المتخصصين ،الذين سوف يبدأون العمل في المركز.

وأكد نائب رئيس شركة أوبر والمدير العام الإقليمي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بيير ديمتري ، التزام شركته نحو مصر من خلال استثمار ما يزيد عن 20 مليون دولار ،خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى تصبح القاهرة مركزًا لدعم العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.