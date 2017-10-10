حكم بإعدام 8 مصريين في قضية “اقتحام شرطة حلوان”

قضت محكمة جنايات مصرية ،الثلاثاء، بإعدام ثمانية أشخاص بعد إدانتهم بتهمة القتل في قضية الهجوم على قسم شرطة حلوان بالقاهرة، خلال أحداث العنف التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.

وكان ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا وأُصيب 29 آخرون، عندما هاجم حشد غاضب قسم شرطة منطقة حلوان بجنوب القاهرة يوم الـ14 من آب/ أغسطس 2013 ، وهو اليوم نفسه الذي شهد فض اعتصامين لمؤيدي مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بالقوة، وقُتل مئات المعتصمين خلال عملية الفض.

وكانت المحكمة قررت في الـ29 من تموز/يوليو الماضي، إحالة أوراق المتهمين الثمانية إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم.

ويتعين على المحاكم أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام، لكن رأيه غير ملزم للقاضي.

ويحاكم في القضية 68 متهمًا أغلبهم محتجزون.