"إيفرجرين" تعلن "القوة القاهرة" وتُحوّل مسار سفينتها من أسدود إلى حيفا  

أعلنت شركة شحن الحاويات التايوانية "إيفرجرين"، في مذكرة للعملاء، حالة القوة القاهرة فيما يتعلق بشحنة متجهة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، بعد أن تم تحويل مسار سفينتها إيفر كوزي إلى حيفا شمالا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتعد هذه إحدى أولى حالات القوة القاهرة التي يتم إعلانها منذ أن شنت حركة حماس هجوما على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بينما يستعد الجيش الإسرائيلي لشن عمليات برية داخل قطاع غزة ردا على ذلك.

ووفقا لبيانات شركة تتبع السفن والتحليلات البحرية مارين ترافيك، تبحر السفينة إيفر كوزي، اليوم الثلاثاء، باتجاه ميناء حيفا.