إسرائيل تحذر: المرحلة التالية لحرب غزة قد تخالف التوقعات

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن الجيش يستعد للمرحلة التالية من حملته على قطاع غزة لكن الخطط قد لا تتوافق مع التوقعات واسعة النطاق بشأن هجوم بري وشيك.

وقال المتحدث ريتشارد هيشت في إفادة دورية مع الصحفيين "نستعد للمراحل التالية من الحرب. لم نذكر ما ستكون عليه. الجميع يتحدث عن الهجوم البري. قد يكون شيئا مختلفا".

من جهته، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية إسرائيلية شنت منذ صباح اليوم غارات في حي الزيتون وشمال رفح وجباليا وخانيونس.

وقال إن القصف استهدف مقرات قيادة لنشطاء عسكريين وشقق اختباء لنشطاء من حماس. يواصل جيش الدفاع شن هجمات على قطاع غزة