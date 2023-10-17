تجدد القصف الصاروخي من غزة على تل أبيب ووسط إسرائيل

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، قصفها تل أبيب، ردا على ما سمته "المجازر الصهيونية بحق المدنيين، فيما أعلنت كذلك قصفها منطقة "أسدود" في إسرائيل برشقة صاروخية، ومنطقة "سديروت"، والتسبب بدمار واسع في مبانيها.