تجدد القصف الصاروخي من غزة على تل أبيب ووسط إسرائيل
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، قصفها تل أبيب، ردا على ما سمته "المجازر الصهيونية بحق المدنيين، فيما أعلنت كذلك قصفها منطقة "أسدود" في إسرائيل برشقة صاروخية، ومنطقة "سديروت"، والتسبب بدمار واسع في مبانيها.
كما أعلنت قصف تجمع للجنود الإسرائيليين قرب "صوفا" بقذائف الهاون، وتجمع آخر قرب "مفكعيم" برشقات صاروخية، وفي منطقة "أشكول" وقرب "ياد مردخاي" أيضا، مثلما أعلنت قصف مجمع "مفتاحيم"، واستهداف تجمع للجنود في "كفار عزة" بالصواريخ وقذائف الهاون.