أسهم أوروبا تنخفض بفعل تخلّي شركات الرقائق عن مكاسبها ومخاوف اقتصادية
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الخميس، مع تلاشي الارتفاع المبكر لشركات صناعة الرقائق، وتوقف سلسلة مكاسب حققتها شركات التعدين على مدى 3 أيام، في حين أبقت المخاوف الاقتصادية المستثمرين في حالة توتر.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 %، متراجعًا من قفزة تزيد على 1 % إلى أعلى مستوى في أسبوع خلال اليوم.
َّمؤشر قطاع التكنولوجيا بنحو 2 % إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين بعد توقعات قوية للإيرادات الفصلية لإنفيديا، شركة صناعة الرقائق الأكثر قيمة في العالم، لكنه تخلّى عن مكاسبه على مدار اليوم ليغلق منخفضًا 2.4 %.
وتراجعت شركات صناعة الرقائق الأوروبية بين 1.3 و6.3 %.
ومن العوامل المعاكسة الأخرى لقطاع التكنولوجيا ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو، وهو ما أدى إلى تسجيل المؤشر ستوكس 600 أسوأ انخفاض شهري له هذا العام.
وستتجه الأنظار إلى تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ونظيرها الأمريكي جيروم باول، غدًا الجمعة، في ندوة جاكسون هول لمسؤولي البنوك المركزية الكبرى.
وخسرت أسهم شركات التعدين 1 % مقتفية أثر انخفاض أسعار المعادن، في حين أن ارتفاع الأسهم المالية 0.5 % حال دون حدوث انخفاض حاد وأوسع في السوق.