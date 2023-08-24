أسهم أوروبا تنخفض بفعل تخلّي شركات الرقائق عن مكاسبها ومخاوف اقتصادية

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الخميس، مع تلاشي الارتفاع المبكر لشركات صناعة الرقائق، وتوقف سلسلة مكاسب حققتها شركات التعدين على مدى 3 أيام، في حين أبقت المخاوف الاقتصادية المستثمرين في حالة توتر.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 %، متراجعًا من قفزة تزيد على 1 % إلى أعلى مستوى في أسبوع خلال اليوم.