الأسهم الأوروبية تتراجع مع مخاوف من استمرار ارتفاع الفائدة الأمريكية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بضغط من هبوط سهم شركة "بي.إيه.إي سيستمز" بعد أن وافقت على شراء وحدة الطيران الخاصة بشركة "بول كورب".

وضغط محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لشهر تموز/يوليو على المعنويات، إذ أثار مخاوف تتعلق ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبحلول الساعة الـ07:13 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% ولامس أدنى مستوى في أكثر من شهر.

وتراجع سهم "بي.إيه.إي سيستمز"، الشركة الدفاعية الأكبر في بريطانيا، بعد أن قالت إنها وافقت على شراء أصول الطيران من شركة بول كورب في صفقة نقدية بقيمة 5.55 مليار دولار.

وهبط قطاع الطيران والدفاع الأوروبي 1.2%.