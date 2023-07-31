لاغارد: البنك المركزي الأوروبي قد يرفع الفائدة أو يعلق زيادتها

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن البنك قد يرفع سعر الفائدة مجددا أو يعلق زيادتها في اجتماعه المقبل، مؤكدة أن القرار سيعتمد على أحدث البيانات.

ورفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض للمرة التاسعة على التوالي الخميس، في محاولة لكبح التضخم المرتفع. لكن في تعليقاتها بعد الاجتماع، لمحت لاغارد إلى أن البنك قد يوقف حملته قريبا، قائلة إنها منفتحة بشأن طبيعة القرارات المستقبلية.

وشددت المسؤولة الأوروبية، في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، نُشرت الأحد، على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن ما سيفعله البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المقبل في 14 أيلول/سبتمبر. وقالت "سمعت أن بعض الناس يقولون إن الرفع الأخير لسعر الفائدة سيحدث في أيلول/سبتمبر".

وأضافت "قد تكون هناك زيادة أخرى في سعر الفائدة أو ربما توقف موقت. أي توقف، متى حدث، في أيلول/سبتمبر أو بعد ذلك، لن يكون بالضرورة نهائيا". وشددت على "ضرورة أن يعود التضخم بشكل دائم إلى الهدف المحدد"، مؤكدةً أن القرارات ستستند إلى أحدث البيانات الاقتصادية والمالية.

ومن المقرر أن يصدر البنك في اجتماع أيلول/سبتمبر أحدث توقعاته، بما في ذلك بشأن النمو في منطقة اليورو والتضخم، حيث تباطأ التضخم في منطقة اليورو لكنه ظل عند 5,5% في حزيران/يونيو، وهو أعلى بكثير من الهدف البالغ 2%.

وهناك مخاوف متزايدة بشأن تأثير رفع أسعار الفائدة بعد انزلاق منطقة اليورو إلى الركود في مطلع العام نتيجة انكماش الاقتصاد لربعين متتاليين. لكن لاغارد قالت إن بيانات النمو الاقتصادي للربع الثاني في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا الصادرة الجمعة "مشجعة للغاية".

ونما الاقتصادان الفرنسي والإسباني على السواء أكثر من المتوقع، فيما يعاني الاقتصاد الألماني - الأكبر في أوروبا - من الركود رغم التوقعات بانتعاش طفيف.