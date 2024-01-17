الاستهداف الأمريكي البريطاني لمعاقل الحوثيين يهبط بالريال اليمني إلى مستويات جديدة

ارتفاع الريال والدولار

وأفادت المصادر بأن الريال السعودي شهد منذ يوم الجمعة، وحتى مغرب أمس الثلاثاء، ارتفاعاً تدريجياً بزيادة بلغت نحو 15 ريالاً إضافياً؛ إذ وصل إلى 410 ريالات يمنية، بعد أن سجّل في إغلاقات الخميس قُبيل الضربات 395 ريالاً يمنياً.

في حين كان سعر الدولار الأمريكي الواحد، قبيل ساعات من الضربات 1500 ريال يمني، لتتراجع العملة المحلية أمامه بشكل تدريجي، وتصلّ أمس الثلاثاء إلى فارق 50 ريالاً؛ إذ سجل الدولار الأمريكي سعر 1550 مقابل الريال اليمني.

وأثّر انخفاض سعر القيمة المصرفية للعملة المحلية، بشكلّ مباشر وكبير، على أسعار السلع التجارية المختلفة، لا سيما الأساسية منها، كالمواد الغذائية، والعلاجات الطبية، والعقاقير الدوائية، والمنتجات اللازمة والضرورية، التي بدورها تشهد ارتفاعاً في قيمتها الشرائية؛ الأمر الذي يزيد من أعباء المواطنين، ويثقل كاهل أرباب الأسر بشكل مضاعف.

وانعكست تطورات الأحداث في البحر الأحمر على التأمين البحري؛ إذ رفعت من سعر التأمين الذي انعكس بدوره على أسعار السلع، لتتضاعف أسعار المواد المختلفة، أكثر وأكثر، في ظل عدم صرف مرتبات ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكثير من موظفي الدوائر الحكومية اليمنية.