  حرب الألواح الشمسية تحتدم بين الاتحاد الأوروبي والصين

ذكر تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" أن الاتحاد الأوروبي أطلق تحقيقين بشأن شركات تصنيع الألواح الشمسية الصينية، التي قالت بروكسل إنها استفادت من الإعانات المشوّهة في السوق الأوروبي.

وبحسب التقرير، تعكس التحقيقات موقفًا متشددًا في أوروبا تجاه الواردات الصينية الرخيصة، التي ألقت صناعة الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي باللوم عليها في الخسائر الفادحة، وإغلاق المصانع للعديد من الشركات الأوروبية المُصنّعة للألواح الشمسية.

وقال مفوّض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، تييري بريتون: "أصبحت الألواح الشمسية ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة لأوروبا".

وأضاف بريتون: "يهدف التحقيقان المتعمقان الجديدان بشأن الدعم الأجنبي في قطاع الألواح الشمسية إلى الحفاظ على الأمن الاقتصادي والقدرة التنافسية لأوروبا، من خلال ضمان أن الشركات في سوقنا الموحدة تتمتع بقدرة تنافسية حقيقية، وتمارس دورها بشكل عادل".