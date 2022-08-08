ألمانيا.. سطوع الشمس يوقف عمل الألواح الشمسية

يستند تحول دول كثيرة نحو استخدام الطاقات المتجددة لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، إلى استخدام الطاقة الشمسية من خلال الألواح الضوئية التي تولد الطاقة الكهربائية، لكن المفارقة تكمن في أن زيادة سطوع الشمس في دول عديدة مثل ألمانيا، يوقف عمل الألواح الشمسية.

وقال جينس هيوزمان، مدير شركة للطاقة البديلة، إن ”الشمس تطفئ الألواح الشمسية كل يوم، وإن العام الحالي تضمن 120 يومًا من توقف الألواح عن العمل“، مضيفا أن ”المتضرر هم العامة، الذين يسعون لتركيب المزيد من ألواح الطاقة الشمسية غير مدركين لهذه المشكلة“، وفقًا لموقع ”فرانس 24“.

ويرجع السبب إلى زيادة تحميل خطوط الشبكة في الطقس المشمس، ما يدفع مشغل الشبكة إلى فصل الألواح عن الشبكة.

وفي حين تسعى ألمانيا نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة لتأمين 80% من احتياجها من الكهرباء بحلول 2030، وتهدف بعد ذلك لتحقيق حيادية انبعاثات الكربون. تشكل الأحداث العالمية المتسارعة اليوم، دافعًا جديدًا للاكتفاء بالطاقات المتجددة، في ظل ارتفاع أسعار منتجات الوقود الأحفوري وتذبذب إمداداته، إذ بدأنا نشهد في الآونة الأخيرة توجها عالميًا لافتًا للاستعاضة عنه بمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأشارت شركة مشغلة للألواح الشمسية في ألمانيا إلى أن الوضع الحالي ”غير مثالي“، إذ قال مدير الشركة راينر كليدورفر: ”نحن نشهد اليوم انفجارًا محمودًا في توسع استخدام التقنيات الشمسية الجديدة“.

ومع أن الوقت اللازم لبناء محطة طاقة جديدة لا يزيد عن أعوام معدودة، غير أن تحديث البنية التحتية يحتاج حوالي 10 أعوام، ومن المرجح أن يزداد إغلاق الشبكة في الأعوام المقبلة، ما يحتاج أعوامًا أخرى أيضًا لإصلاحها.

وتؤثر المشكلة أيضًا على طاقة الرياح، وتزداد فرصة حصولها في المناطق الريفية. ولابد من خطط حكومية عاجلة لتوسيع شبكات الطاقة، وتمديد ملايين المنازل بالكهرباء، وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى انخفاض بمقدار 6 تيرا واط من الكهرباء المتولدة عن الطاقات المتجددة في ألمانيا 2020.

وقال المتحدث باسم الوكالة الألمانية الفيدرالية لشبكة الطاقة، إنه ”من غير الممكن مواكبة نمو الطلب على طاقة الكهرباء خلال العام المقبل، ويعود السبب أيضًا إلى بطء عمليات الموافقة، وقلة الشركات المتخصصة في هذا المجال“.