علماء يحققون رقما قياسيا جديدا في كفاءة الألواح الشمسية

وتمتاز الخلايا الشمسية المضاعفة بزيادة كفاءة الخلايا الشمسية، من خلال فصل الطيف المغناطيسي إلى أجزاء مختلفة وتحسين توليد الطاقة من كل جزء على حدة.

واستخدم الباحثون تركيبة متطورة من مواد التركيب الضوئي القابلة للتحكم، من خلال واجهة ذكية لتشكيل الطبقة العلوية من الخلية، في حين استخدموا طبقة سفلية من السيليكون.

وتعتمد الطبقة العليا على امتصاص مكونات الضوء الأزرق، أما الطبقة السفلى فتحول الضوء الأحمر والألوان القريبة منه على الطيف الكهرومغناطيسي إلى طاقة، وتسمح طبقات رقيقة بينهما بتقليل الضياعات الكهربائية قدر الإمكان.

ونظرًا لاستخدام السيليكون كمادة أساسية في الألواح الشمسية، ودمجه مع مادة التركيب الضوئي نصف الناقلة، فإن العلماء يبحثون عن إمكانية إدخال مواد جديدة ذات قدرات إضافية لتحسين فاعلية المزيج.

وتجاوز الرقم القياسي الجديد ما توصل إليه العلماء عام 2021 من نسبة بلغت 29.8% لكفاءة الخلية الشمسية، ومطلع عام 2022 بكفاءة 31.3%.

وقال الأستاذ الدكتور بيرند ريك، قائد الفريق البحثي "وصلنا إلى كفاءة بلغت 32% بمعدل لم يقترب العلماء منه سابقا سوى باستخدام مواد نصف ناقلة باهظة الثمن"؛ وفقا لموقع إلكتريك.

وينعكس ارتفاع الكفاءة بأرقام قليلة بشكل كبير على توليد الطاقة في حقول ألواح شمسية تولد كميات كبيرة من الكهرباء.