الذهب يلتقط الأنفاس بعد موجة ارتفاعات قياسية

التقطت أسعار الذهب الأنفاس، اليوم الجمعة، بعد موجة من الارتفاعات القياسية استمرت لخمس جلسات، وتقود المعدن الأصفر إلى تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وأشارت رويترز إلى أن ذلك يأتي في وقت تترقب فيه السوق بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي يمكن أن تقدم المزيد من المؤشرات على المسار، الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2278.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03.28 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2305.04 دولار أمس الخميس.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2296.90 دولار.