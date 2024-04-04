أسعار الذهب تواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة

وتواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية في كل جلسة منذ يوم الخميس الماضي، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2318.70 دولار، وفق وكالة رويترز.

وقال مايكل لانغفورد كبير مسؤولي الاستثمار في سكوربيون مينيرالز "ما يدفع سعر الذهب للارتفاع هو انخفاض قيمة العملات عالميا مقابل الدولار لمجموعة من الأسباب... ويقبل الناس على الذهب كوسيلة للحماية من انخفاض العملات محليا".

وواصل مسؤولو الاحتياطي الاتحادي، ومن بينهم رئيس البنك جيروم باول، أمس الأربعاء التركيز على الحاجة إلى مزيد من النقاشات والبيانات قبل خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة تتوقع الأسواق المالية حدوثها في يونيو/ حزيران.

بيانات التضخم وخفض أسعار الفائدة

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مارس/ آذار غدا الجمعة، مع صدور بيانات جديدة للتضخم الأسبوع المقبل.

وأوضح لانغفورد "إذا جاءت الوظائف غير الزراعية متماشية مع التوقعات أو كانت أسوأ من التوقعات من حيث ضعف سوق العمل، فسيكون هذا إيجابيا لاحتمال خفض أسعار الفائدة، وهو ما سيكون بدوره إيجابيا للذهب".

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 27.08 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 935.39 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1017.83 دولار.