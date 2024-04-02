الذهب يصعد إلى مستوى غير مسبوق

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الثلاثاء، إذ عوض الطلب من صناديق الاستثمار المواكبة لاتجاهات السوق ارتفاع الدولار واحتمال استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لفترة أطول.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 2262.51 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2266.59 دولار.

وبلغ المعدن الأصفر، بحسب رويترز، مستويات غير مسبوقة لثلاث جلسات على التوالي.

وقال أولي هانسن من ساكسو بنك "الطلب الأساسي من الأفراد والبنوك المركزية انضم إليه مضاربون يواكبون اتجاهات السوق والذين قاموا بتمديد مراكز الشراء المرتفعة بالفعل بعد تجاوز مستوى 2200 دولار".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك شك في أن التوتر الجيوسياسي أضاف قدرا من الدعم".

وارتفع الذهب 9.3% في مارس/ آذار في أكبر زيادة شهرية منذ يوليو/ تموز 2020، في ظل استمرار الطلب على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية.

وقام البنك المركزي الصيني بإضافة الذهب إلى احتياطياته لمدة 16 شهرا على التوالي.