بلومبرغ: ألمانيا تقترب من نهايتها كقوة صناعية عُظمى

اعتبر تقرير لوكالة "بلومبرغ"، أن ألمانيا كقوة صناعية عُظمى باتت تقترب من نهايتها، وأن أزمة الطاقة كانت بمثابة الضربة القاضية لعدد متزايد من الشركات المصنعة.

وبحسب الوكالة، "بدأت الآلة الصناعية الألمانية بالانهيار مثل قطع الدومينو بفعل ابتعاد الولايات المتحدة عن أوروبا وصعود الصين التي لم تعد مشتريًا لا يشبع من السلع الألمانية، كمُنافس أكبر، فيما كانت الضربة القاضية لبعض الشركات المصنعة الثقيلة هي نهاية الكميات الضخمة من الغاز الطبيعي الروسي الرخيص".

ورغم أن بعض المصانع، مثل: مصنع الأنابيب الفولاذية SACA، استطاعت الصمود لأكثر من 100 عام تخللها حربان عالميتان، فإنها وفق الوكالة "لم تتمكن من النجاة من أزمة الطاقة الحالية؛ ما تسبب بإغلاقها بشكل كامل، وخسارة آلاف العمال لوظائفهم".

وأضافت "بلومبرغ"، أن الشلل السياسي في برلين، إلى جانب التقلبات العالمية، أدى إلى تفاقم القضايا المحلية القائمة منذ فترة طويلة، مثل: البنية التحتية المتداعية، وشيخوخة القوى العاملة، والروتين الحكومي، لافتة إلى أن نظام التعليم، الذي كان مصدر قوة في السابق، أصبح رمزًا لنقص الاستثمار في الخدمات العامة على المدى الطويل، إذ تشير تقديرات معهد "إيفو" للأبحاث إلى أن انحدار مهارات الرياضيات سيكلف الاقتصاد نحو 14 تريليون يورو (15 تريليون دولار أمريكي) من الناتج بحلول نهاية هذا القرن.