كيف تحولت ألمانيا من قوة عظمى إلى دولة متعَبة اقتصاديا؟

ألمانيا، التي كانت ذات يوم قوة عظمى، أصبحت الآن في حالة "جمود" اقتصادي، هكذا تصف صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير، الأزمات الاقتصادية التي تعانيها الدولة؛ إذ باتت الأبطأ نموًا من بين عشرين دولة عملتها اليورو.

ويقول التقرير إن " ألمانيا المحرك الرئيسي لاقتصاد أوروبا، والتي اشتهرت بقوتها الصناعية ومصانعها الضخمة وهندستها الدقيقة، انخفض الإنتاج الصناعي فيها لمدة خمسة شهور على التوالي في عام 2023، ما أدى لانكماش الاقتصاد بنسبة 0.3%، بحسب الأرقام الرسمية التي صدرت هذا الأسبوع".

ولا يتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا كبيرًا العام الجاري، في ظل احتجاجات المزارعين الغاضبين من الموازنة، فضلا عن انخفاض الإنتاج الصناعي، وسط مشاحنات داخل الحكومة.