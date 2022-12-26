إيران تقطع الغاز عن عدد من المصانع والمسابح لـ"ترشيد الاستهلاك"

قطعت شركة الغاز الإيرانية، اليوم الإثنين، الغاز عن المئات من المصانع والشركات والمسابح في عموم البلاد، في ظل أزمة نقص حادة بسبب تزايد استهلاك الغاز مع موجة البرد في فصل الشتاء.

وأعلن نائب رئيس اتحاد السباحة الإيراني، محمد علي آبادي آزاد، الإثنين، عن قطع الغاز وإغلاق العديد من المسابح العامة، مشيرا إلى "أن إغلاق ألفي بركة عامة لن يخفف من عبء التزود بالغاز".

ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" عن محمد علي آبادي آزاد قوله، إن "إيران لا تعاني من نقص في الغاز لكنها تصدره أيضا، مشكلتنا هي سوء إدارة هذه الموارد".

وقال: "في إيران لدينا ما بين 500 ألف و600 ألف بركة سباحة في مجمعات وفيلات، وحمامات السباحة في المجمعات الخاصة مفتوحة دائمًا ويستخدمها 5 أشخاص يوميًا، ويجب أن تتم إدارة الأزمات بشكل أفضل".