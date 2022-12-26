إيران تقطع الغاز عن عدد من المصانع والمسابح لـ"ترشيد الاستهلاك"
قطعت شركة الغاز الإيرانية، اليوم الإثنين، الغاز عن المئات من المصانع والشركات والمسابح في عموم البلاد، في ظل أزمة نقص حادة بسبب تزايد استهلاك الغاز مع موجة البرد في فصل الشتاء.
وأعلن نائب رئيس اتحاد السباحة الإيراني، محمد علي آبادي آزاد، الإثنين، عن قطع الغاز وإغلاق العديد من المسابح العامة، مشيرا إلى "أن إغلاق ألفي بركة عامة لن يخفف من عبء التزود بالغاز".
ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" عن محمد علي آبادي آزاد قوله، إن "إيران لا تعاني من نقص في الغاز لكنها تصدره أيضا، مشكلتنا هي سوء إدارة هذه الموارد".
وقال: "في إيران لدينا ما بين 500 ألف و600 ألف بركة سباحة في مجمعات وفيلات، وحمامات السباحة في المجمعات الخاصة مفتوحة دائمًا ويستخدمها 5 أشخاص يوميًا، ويجب أن تتم إدارة الأزمات بشكل أفضل".
وفي سياق متصل، قال مسلم رحماني، مدير تنسيق إمدادات الغاز في شركة الغاز الوطنية الإيرانية، إنه منذ بداية تنفيذ خطة مراقبة استهلاك الغاز للهيئات التنفيذية والأماكن الحكومية والعامة في البلاد بهدف إدارة الطاقة والامتثال للاستهلاك، تم قطع الغاز عن أكثر من 840 منظمة ومؤسسة حكومية وعامة في اليومين الماضيين.
كما أكدت وسائل إعلام رسمية عن قطع الغاز عن معامل صناعة البتروكيماويات والصلب والأسمنت ومحطات الطاقة.
وأعلنت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، أمس الأحد، إنه تم قطع 35% من الغاز في مصانع البتروكيماويات.
فيما أعلنت جمعية إنتاج الأسمنت عن توقف عمل أكبر مصنع لإنتاج هذه المادة في إيران، مشيرة إلى أن "إنتاج الأسمنت الإيراني على وشك التوقف التام بسبب قطع الغاز".
وذكرت الشركة في إشارة إلى زيادة قيود إمدادات الغاز على الصناعات ومحطات الكهرباء "منذ يوم الجمعة الماضي تم قطع الغاز بنسبة 70 بالمئة عن صناعة الأسمنت، وفي صناعة الصلب حوالي 70 بالمئة".