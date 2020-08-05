مباحثات مصرية قبرصية لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة دولية حكومية

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، عبر تقنية الفيديو المرئي، مع وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس، علاقات الشراكة بين البلدين في مجال البترول والغاز الطبيعي، وآليات التعاون الجاري في هذا الصدد تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.

وأشار بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، إلى أن الوزيرين استعرضا الإجراءات الخاصة بتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى مستوى منظمة دولية حكومية، تسهم في تحقيق الاستفادة الكاملة لدولها الأعضاء من موارد الغاز التي تزخر بها المنطقة.

وتابع البيان أن الهدف من ذلك هو جني المنافع المشتركة وتحقيق رفاهية الشعوب، لافتًا إلى أنه تم استعراض نتائج عمل اللجنة الاستشارية، ومجموعة العمل رفيعة المستوى لدول المنتدى، للانتهاء من التكليفات والمهام الموكلة إليها، بالرغم من الظروف العالمية غير المسبوقة وتحديات جائحة كورونا.

واتفق الوزيران، بحسب البيان، على عقد اجتماع جديد خلال الأسبوعين المقبلين، لمجموعة العمل رفيعة المستوى بمنتدى غاز شرق المتوسط؛ لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمنتدى.

كما تمت مناقشة مسألة الإعداد لإقامة خط أنابيب بحري مباشر بين البلدين، والذي تم توقيع اتفاق حكومي بشأنه لنقل الغاز الطبيعي من حقل ”أفروديت“ القبرصي، وإعادة تصديره عبر مصر.

وأكد الوزيران استمرار التنسيق الجاري بين المسؤولين في البلدين في هذا الشأن، ومتابعة انتهاء الإجراءات الخاصة بالجانب القبرصي؛ من أجل البدء في التنفيذ.

وزير البترول يبحث مع نظيرته القبرصية علاقات الشراكة في مجال الغاز الطبيعى

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة… Posted by ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ on Wednesday, August 5, 2020

من جانبه، أكد الوزير الملا أن شراكة مصر مع قبرص تهدف لتحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي، لاستغلال المقومات المتاحة من موارد غازية وبنية تحتية متميزة، وصولا لتحقيق المنافع المشتركة وتعظيم استغلال تلك المقومات.

ونوه بأن مصر تستهدف تعظيم الاستغلال الاقتصادي لبنيتها التحتية في مجال الغاز من خطوط ومجمعات استقبال الغاز الطبيعي، وإسالته وتصديره على ساحل البحر المتوسط، واستثمار طاقتها الاستيعابية الكبيرة، خاصة أن مجمعات إسالة الغاز تعد ميزة نسبية تتمتع بها القاهرة.

ولفت إلى أن تعزيز الشراكة بين مصر وقبرص لاستغلال غاز شرق المتوسط سيلعب دورًا مهمًا لتحقيق استراتيجية مصر كمركز محوري للطاقة.

بدورها، أعربت الوزيرة القبرصية عن تقديرها للدور المحوري لمصر في دفع عملية التعاون لاستغلال الغاز الطبيعي المكتشف بمنطقة شرق المتوسط، وتحقيق تكامل اقتصادي بين الدول في مجال الغاز.

وشددت على تطلع قبرص إلى دعم ومواصلة التعاون الوثيق مع مصر؛ من أجل تحقيق المنافع المشتركة للبلدين، وتحقيق التنمية والازدهار في المنطقة.

يأتي ذلك في ظل التصعيد في منطقة شرق المتوسط، واعتراض مصر على إنذار ملاحي تركي، بعد تنفيذ سفينة تركية أعمال مسح زلزالي في الفترة من 21 تموز/ يوليو إلى 2 آب/ أغسطس/ آب الجاري.