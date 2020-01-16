فرنسا تطلب رسميا الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط

طلبت فرنسا رسميا خلال الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة الانضمام إلى عضوية المنتدى.

يأتي ذلك في وقت أعرب فيه نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي عن رغبة بلاده في الانضمام كمراقب بصفة دائمة للمنتدى.

وزير البترول والثروة المعدنية في مصر المهندس طارق الملا رحب بمشاركة فرنسا في الاجتماع ورغبتها الانضمام لعضوية المنتدى، مرحبا أيضا برغبة الولايات المتحدة الانضمام كمراقب بصفة دائمة، موضحاً أنه سيتم إقرار هذه الطلبات من الأعضاء المؤسسين وفقًا للنظام الأساسى للمنتدى.

وقال الملا ، في سياق آخر، إنه سيطلب إضافة مجالات الحفاظ على البيئة في دراسات البنك الدولي التي يعدها للمنتدى وكذلك استشراف استخدامات الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الهيدروجين.

وكان مصدر في وزارة البترول المصرية قد كشف عن موافقة وزراء الطاقة في 7 دول، هي مصر والأردن وفلسطين وقبرص واليونان وإيطاليا وإسرائيل، على تأسيس منظمة إقليمية للغاز الطبيعي لدول شرق البحر المتوسط.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أن مصر تسعى حاليا لضم لبنان للدول الأعضاء في المنظمة وحل الخلاف بينها وبين إسرائيل على الحدود البحرية.

وأشار إلى أنه ”من المقرر أن تعقد وزارة البترول المصرية مؤتمرا صحفيا يضم وزراء الطاقة في الدول الأعضاء للإعلان عن المنظمة الجديدة ومخاطبة المؤسسات الدولية“.