القاهرة تستضيف منتدى غاز شرق المتوسط لوضع ضوابط ممارسة أنشطته

عقدت مجموعة العمل رفيعة المستوى للدول السبع المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط، اجتماعًا بالقاهرة، لمتابعة تنفيذ تكليفات وزراء الدول السبع في اجتماعهم الأول في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بشأن اتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لـلانتهاء من تأسيس المنتدى.

وشارك في الاجتماع ممثلو دول مصر وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي، حيث جرى الاتفاق على ضوابط عمل المجموعة المعنية بمزاولة أنشطة المنتدى لحين الانتهاء من تأسيسه.

وناقشت مجموعة العمل الأولويات المتعلقة بالعمل باستكمال إجراءات تأسيس المنتدى خلال المرحلة المقبلة؛ تمهيدًا لرفع توصيات في هذا الشأن إلى الاجتماع الذي يعقده وزراء الدول السبع في أبريل/ نيسان المقبل.

يذكر أن المنتدى الجديد يأتي ضمن خطوات لإقامة تعاون إقليمي واسع النطاق بين الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، وشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

ويستهدف التحالف الجديد تحقيق مصالح كافة الدول المشاركة في التجمع من خلال الاستغلال الاقتصادي الأمثل لما تضمه منطقة شرق المتوسط من اكتشافات للغاز، واحتياطيات كبيرة وبنية تحتية متميزة لتجارة وتداول الغاز وتصديره.

وجرى الإعلان عن المنتدى بمبادرة مصرية مشتركة مع كل من قبرص واليونان في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث خلال قمة كريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي اتفق فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من زعماء قبرص واليونان على فكرة تأسيس المنتدى الذي أعقبه دعوة مصر لاجتماع وزاري موسع بالقاهرة لدول شرق المتوسط، للبدء فعليًا في العمل على إقامة المنتدى.