مصدران: روسيا مستعدة لتخفيضات كبيرة جدا في إنتاج النفط‎

قال مصدران روسيان، اليوم الإثنين، إن روسيا مستعدة لخفض كبير جدا في إنتاجها النفطي لدعم أسواق الخام الضعيفة، لكنهما لم يذكرا أرقاما محددة.

وذكر المصدران، وأحدهما في الحكومة والآخر في صناعة النفط تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن تخفيضات إجمالية قدرها 10 ملايين برميل يوميا تم اقتراحها حتى الآن، ربما تكون غير كافية لتحقيق استقرار سوق النفط العالمية بالنظر إلى ضعف الطلب، في أعقاب إجراءات العزل العام حول العالم لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتحدث المصدران بينما تعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون، يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، عقد مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الخميس؛ لمناقشة سبل دعم سوق النفط.

وأبلغ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الصحفيين في وقت سابق اليوم أن موسكو مستعدة للعمل مع دول رئيسية أخرى منتجة للنفط.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، إن تخفيضات أوبك+ قد تصل إلى حوالي 10 ملايين برميل يوميا، أو نحو 10 في المئة من الإنتاج العالمي. وبلغ إنتاج النفط الروسي 11.29 مليون برميل يوميا في مارس آذار.