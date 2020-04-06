روسيا: قريبون جدا من اتفاق مع السعودية لخفض إنتاج النفط

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قالت روسيا، يوم الاثنين، إنها أصبحت ”قريبة جدا جدا“ من اتفاق مع السعودية لخفض إنتاج النفط. ونقل تلفزيون ”سي.إن.بي.سي“ عن رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف، أن السعودية وروسيا ”قريبتان جدا جدا“ من اتفاق لخفض إنتاج النفط. وأشار ديمترييف إلى أن ”السوق بأسرها تدرك أن هذا الاتفاق مهم وسيحقق قدرا كبيرا من الاستقرار، وهو استقرار…