روسيا: قريبون جدا من اتفاق مع السعودية لخفض إنتاج النفط

قالت روسيا، يوم الاثنين، إنها أصبحت ”قريبة جدا جدا“ من اتفاق مع السعودية لخفض إنتاج النفط.
ونقل تلفزيون ”سي.إن.بي.سي“ عن رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف، أن السعودية وروسيا ”قريبتان جدا جدا“ من اتفاق لخفض إنتاج النفط.
وأشار ديمترييف إلى أن ”السوق بأسرها تدرك أن هذا الاتفاق مهم وسيحقق قدرا كبيرا من الاستقرار، وهو استقرار مهم جدا للسوق، ونحن قريبون جدا“.
وأدت حرب أسعار بدأت قبل شهر بين السعودية وروسيا على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد إلى خفض سعر خام مزيج برنت إلى نحو 32 دولارا للبرميل، بعد أن كان نحو 65 دولارا في نهاية العام الماضي.