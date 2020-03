توقف صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا بسبب انفجار خط التصدير الناقل (فيديو)

أعلن مدير التصدير في شركة الغاز الوطنية الإيرانية، مهدي جمشيد، عن انفجار خط أنابيب غاز التصدير الإيراني داخل الأراضي التركية.

وقال مهدي جمشيد للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، يوم الثلاثاء، إن ”خط أنابيب الغاز الإيراني انفجر عدة مرات داخل الأراضي التركية الثلاثاء في الساعة السادسة و50 دقيقة صباحا“.

وأضاف: ”وقع الانفجار بالقرب من الحدود الإيرانية، وأوقف تصدير الغاز إلى تركيا صباح اليوم، ولم يستجب الجانب التركي حتى الآن“.

An explosion at Iran’s export gas pipeline to Turkey this morning. #OOTT pic.twitter.com/98GIOFo8wf

— Amena Bakr (@Amena__Bakr) March 31, 2020