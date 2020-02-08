العراق يطلب تجديد استثنائه من العقوبات الأمريكية لاستيراد الغاز الإيراني

طلب العراق من الولايات المتحدة الأمريكية، تجديد الاستثناء من العقوبات جراء استيراد الغاز الإيراني.

ومنحت إدارة الرئيس دونالد ترامب في السابق، استثناءات تحمي بغداد من أي عقوبة لتجنب إغراق البلاد في أزمة بشرط تحرك الحكومة للتخلي عن الطاقة الإيرانية، حيث يعتمد العراق اعتمادا كبيرا على الغاز الطبيعي الإيراني لتوليد الطاقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، لصحيفة ”الصباح“ الرسمية اليوم السبت، إنه ”بالتنسيق مع وزارة الخارجية أشعرت الوزارة الجانـب الأمريكي بمذكرة رسمية بضرورة استمرار تدفق الغاز والكهرباء من إيـران وأن التعامل المالي مع الجانب الإيراني لم يكن بالعملة الصعبة الدولار إنما بالعملة العراقية إذ تودع الأمـوال في المصارف الإيرانية التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي”.

وأضاف، أن ”العراق ملتزم بالمدد المحددة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستثناء من العقوبات على إيران وفي حال انتهاء المدة يمكن أن تشعر وزارة الكهرباء الجانب الأمريكي لغرض تمديـد فترة الإعفاء لكي لا تتأثر المنظومة الوطنية وساعات تجهيز الكهرباء“.

وتابع أن ”العقوبـات الأمريكية التي فرضت على إيران تنص على عدم توريد الغاز والمشتقات النفطية إلى جميع دول العالم ومن ضمنها العراق، وأوضحت وزارة الكهرباء الجوانب الفنية والخدمية في حال إيقاف اســــتيراد الغاز والطاقة من إيران وهو ما سيشكل تأثيرا سلبيا على منظومة الكهرباء وساعات تجهيز الطاقة حيث إن العراق ينتج ما يقارب 4500 إلى 5000 ميجا واط اعتمادا على الغاز الإيراني، إضافة إلى استيراد طاقة كهربائية تقارب الـ 1100 إلى 1200 ميجا واط من الطاقة الإيرانية”.

وساءت العلاقات بين العراق وأمريكا، بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، وصوت البرلمان العراقي لصالح طرد القوات الأمريكية، ودفع الولايات المتحدة إلى التهديد بالعقوبات إذا اضطرت إلى المغادرة، ووفقا لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية.

وقد يؤدي إنهاء الإعفاء إلى تعريض العراق للعقوبات وتعطيل توليد الكهرباء، ما يضاعف التحديات أمام الحكومة الجديدة التي تواجه انتفاضة مستمرة منذ 4 أشهر.

وفرضت إدارة ترامب عقوبات قاسية على إيران، بما في ذلك مبيعاتها من الطاقة، في محاولة لإجبارها على إعادة التفاوض على برنامجها النووي وكبح نفوذها العسكري في المنطقة.