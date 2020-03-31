إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات سرية لشراء معدات مكافحة كورونا

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، شراء المزيد من معدات مكافحة فيروس كورونا، عبر عمليات سرية يقودها جهاز المخابرات الإسرائيلي ”الموساد“.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في بيان: ”وصل إلى إسرائيل أول 27 جهاز تنفس اصطناعي و8 ملايين كمامة وقائية، اشترتها غرفة العمليات الوطنية المكلفة بشراء المستلزمات الطبية لمكافحة كورونا، المكونة من وزارة الصحة ومكتب رئيس الوزراء والموساد والجيش“.

وأضاف: ”الجهود لشراء أجهزة تنفس اصطناعي أخرى، والمعدات الطبية اللازمة، تستمر دون هوادة“.

وفي ظل استشراء الفيروس في دول العالم، ثمة شكاوى من نقص في المستلزمات الطبية، وبخاصة أجهزة التنفس وأطقم فحص ”كورونا“.

وكان نتنياهو كلف، الثلاثاء الماضي، لجنة يرأسها رئيس ”الموساد“ يوسي كوهين بشراء هذه المعدات من دول العالم.

ولا تفصح إسرائيل عن أسماء الدول التي تشتري منها هذه المعدات مكتفية بالقول إنها ”دول أجنبية“.

وخلال الأسبوع الأخير، أعلنت إسرائيل عن جلب معدات لمكافحة كورونا.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، الثلاثاء، إلى 4831 إصابة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 18 بوفاة حالتين خلال ساعات الليلة الماضية.