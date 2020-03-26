وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط قد يهبط بما يصل إلى 20%

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن الطلب العالمي على النفط قد يهبط بما يصل إلى 20 مليون برميل يوميا، أو 20 % من مجمل الطلب، بينما يوجد ثلاثة مليارات شخص حول العالم يلزمون منازلهم حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأبلغ بيرول مؤتمرا بالهاتف اليوم الخميس أن الوكالة، التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، ستقدم توقعات وإطارا زمنيا أكثر وضوحا في غضون أسبوعين.

وقال إنه يتوقع انخفاضا كبيرا في الطلب على النفط في الربع الأول من هذا العام وهبوطا أكبر في الربع الثاني.

وأضاف أنه في ظل الأسعار الحالية فإن الوكالة تتوقع انخفاضا في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وقال بيرول أيضا: يتوقع أن تلعب السعودية دورا نشطا، استنادا إلى سجلها في السابق، مضيفا أن المرء ”يتوقع أن تساهم المملكة في استقرار أسواق النفط“.