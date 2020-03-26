الولايات المتحدة تدعم المغرب بـ670 ألف دولار لمواجهة كورونا

دعمت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، المغرب بمبلغ 670 ألف دولار؛ من أجل دعم جهود المملكة في مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية بالرباط، فإن الدعم سيتم من خلال صندوق الطوارئ الاحتياطي للأمراض المعدية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وستتولى منظمة الصحة العالمية إدارة المبلغ في إطار الخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة، الرامية إلى منع تفشي وباء كورونا في البلدان المتضررة أو المعرضة للخطر.

وأوضح البيان أن دعم المغرب من شأنه تحسين قدرات مختبراته على إجراء فحوصات (كوفيد-19) على نطاق واسع، وتنفيذ خطة طوارئ الصحة العامة خاصة عند نقاط الدخول، (مداخل المدن ومخارجها).

وأشار إلى أن الدعم من شأنه أيضًا تفعيل اكتشاف الحالات والأمراض الشبيهة بالأنفلونزا، وتدريب وتجهيز فرق الاستجابة السريعة، والتحقق من الحالات وتعقب الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر مع المصابين بالفيروس ”الفتاك“.