وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضا قدره مليون برميل يوميا في سوق النفط بالنصف الأول من 2020‎

قال فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن فائضا قدره مليون برميل يوميا في سوق النفط من المتوقع أن يكبح صعود الأسعار في النصف الأول من 2020 .

وأبلغ بيرول منتدى رويترز جلوبال ماركتس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن من غير المتوقع أن تصعد الأسعار بشكل كبير في ظل ”أوضاع عادية“ رغم أن تطورات غير متوقعة، مثل تزايد عدم الاستقرار في العراق، قد يغير الوضع.

وشهد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اشتباكات عنيفة مؤخرا بين قوات الأمن ومتظاهرين معارضين للحكومة يطالبون بإصلاح النظام السياسي في البلاد.

وتوقع بيرول أن الطلب العالمي على النفط في 2020 سيزيد بحوالي مليون برميل يوميا، وأن معظم الزيادة ستأتي من الاقتصادات الناشئة.