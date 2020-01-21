العراق.. إيقاف محطة للغاز في حقل الناصرية النفطي

أعلن مصدر في شركة نفط ذي قار الحكومية في العراق، أن الشركة أوقفت، الثلاثاء، محطة عزل الغاز في حقل الناصرية النفطي؛ لعدم تمكن العاملين من الالتحاق بأعمالهم جراء غلق الطرق من قبل المحتجين.

وقال المصدر مفضلًا عدم نشر هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إنه ”تم إطفاء محطة عزل غاز الناصرية اليوم الثلاثاء، بأمر من إدارة الشركة لعدم تمكن الكوادر العاملة من الوصول إلى مكان عملهم، بسبب غلق الطرق من قبل المتظاهرين“.

وأضاف أن ”الشركة تعمل على تأمين وصول موظفيها خلال الساعات المقبلة بغية إعادة تشغيل المحطة“.

ونهاية كانون الأول/ ديسمبر 2019، توقف حقل الناصرية عن إنتاج النفط بشكل كامل على مدى يومين، بسبب الاحتجاجات.

والعراق، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في منظمة أوبك بمتوسط 4.5 مليون برميل يوميًا، ويصدر يوميًا 3.4 مليون برميل، ويعتمد على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 90 % من نفقات الدولة.

ومنذ الإثنين، صعد الحراك الشعبي من احتجاجاته بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل حكومة من مختصين غير حزبيين تمهيدا لانتخابات مبكرة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.