ترامب وتعهدات خفض المعروض ينعشان أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في تداولات ضعيفة قبيل عطلة عيد الميلاد، بعد أن قالت روسيا إن التعاون مع ”أوبك“ بشأن تخفيضات الإمدادات سيستمر، ووسط موجة تفاؤل بأن الولايات المتحدة، والصين، ستوقعان اتفاقًا للتجارة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 81 سنتًا، أو 1.22%، لتبلغ عند التسوية 67.20 دولار للبرميل بعد جلسة مختصرة عشية عيد الميلاد.

وصعدت عقود الخام الأمريكي 59 سنتًا، أو 0.97%، لتسجل عند التسوية 61.11 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الاثنين، إن أوبك وروسيا ستواصلان تعاونهما ما دام أنه ”فعال ويحقق نتائج“.

واتفقت ”أوبك“ ومنتجون آخرون في نوفمبر/ تشرين الثاني على تمديد وتعميق قيود الإنتاج السارية منذ 2017، وقد يؤدي خفض الإنتاج إلى إزاحة ما يصل إلى 2.1 مليون برميل يوميًا من السوق أو نحو 2% من الطلب العالمي.

لكن بيورنر تونهوغن رئيس أبحاث سوق النفط لدى ”ريستاد إنرجي“ قال في مذكرة إنه على الرغم من ذلك، فإن ”أوبك“ تحتاج لفعل المزيد لتحقيق التوازن في السوق على أساس مستدام.

ولقيت السوق دعمًا، اليوم، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه والرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضران مراسم توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين.

ومع هذا فإن السوق تواجه رياحًا معاكسة من تزايد المعروض.

وقد يضيف اتفاق وقّع اليوم بين الكويت والسعودية بشأن المنطقة المقسومة على الحدود بين البلدين، المعروض من الخام العام المقبل.

ويهدف الاتفاق إلى إنهاء نزاع استمر منذ 5 سنوات بين البلدين العضوين في منظمة ”أوبك“، ويعيد فتح حقلين يمكنهما إنتاج 500 ألف برميل يوميًا أو 0.5% من المعروض العالمي.

وتنتظر الأسواق التقرير الحكومي الأسبوعي عن مخزونات النفط في الولايات المتحدة والذي تأجل يومين بسبب عيد الميلاد، حيث ينشر في العادة، يوم الأربعاء.

وأظهر مسح أولي أجرته ”رويترز“ أن مخزونات الخام في أكبر اقتصاد في العالم من المتوقع أنها هبطت حوالي 1.8 مليون برميل، الأسبوع الماضي، فيما سيكون ثاني انخفاض أسبوعي.