روسيا تدرس إصدار سندات دولية بعملة غير الدولار في 2020

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا قد تُصدر سندات دولية في 2020 ستكون مقومة بعملة غير الدولار الأمريكي.

وأبلغ سيلوانوف الصحفيين:“روسيا ترى إمكانية للاقتراض من الأسواق الخارجية في 2020 بعملة مختلفة عن الدولار“.

وبعد نجاحها في إصدارات دولية لسندات مقومة بالدولار في 2019، تحتاج روسيا لإعادة التفكير في خططها للاقتراض الخارجي بعد جولة أخرى من العقوبات فرضتها الولايات المتحدة على موسكو.

وفي أغسطس/ آب، حظرت الولايات المتحدة على البنوك الأمريكية شراء السندات الدولية السيادية بشكل مباشر من روسيا لمعاقبة موسكو على تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا، ونفت موسكو ارتكاب أي مخالفات.

وقال كونستانتين فيشكوفسكي رئيس إدارة ديون الدولة بوزارة المالية الروسية لـ“رويترز“ في وقت سابق هذا العام إن العقوبات التي بدأ سريانها في 26 أغسطس/ آب، لن تلغي خطة الوزارة للاقتراض من الخارج.

وأضاف أنه من المرجح أن تبقي روسيا على خطتها للاقتراض الخارجي للعام 2020 عند 3 مليارات دولار، وهو نفس مستوى الاقتراض في 2019 .

وفي سياق آخر، قال سيلوانوف، إن روسيا قد تدرس استثمار جزء من صندوق الثروة الوطني في الذهب، مضيفًا أنه يتوقع استدامة أكبر للمعدن النفيس على المدى الطويل مقارنة مع الأصول المالية.

وأبلغ سيلوانوف الصحفيين، أن ما تقترحه وزارة المالية حاليًا هو أن يحاكي هيكل الاستثمار الجديد للصندوق هيكل احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي، مع استبعاد الذهب.

وبلغت قيمة صندوق الثروة الوطني 124 مليار دولار في الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.