تركيا تستنجد بروسيا لوقف الهجمات في إدلب السورية

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستعمل على وقف الهجمات في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، وذلك بعد محادثات مع وفد تركي في موسكو، مضيفًا أن بلاده تتوقع حدوث ذلك.

وتتواصل غارات جوية على ريف إدلب في أعقاب تكثيف النظام السوري هجماته على المنطقة لمواجهة جماعات متشددة وفصائل مقاتلة معارضة.

وسافر وفد تركي إلى موسكو أمس الإثنين، لبحث التطورات في ليبيا وسوريا، حيث بدأ آلاف المدنيين الهجرة صوب تركيا نتيجة هجمات للجيشين السوري والروسي.

وقال كالين في تصريحات أدلى بها في أنقرة عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن تركيا طلبت من روسيا تثبيت وقف لإطلاق النار في المنطقة، مضيفًا أن الهجمات في إدلب يجب أن تتوقف ”فورًا“.

حصار موقع عسكري تركي

في سياق متصل، طوقت القوات السورية المدعومة من روسيا موقع مراقبة تركيا أثناء تقدمها صوب مدينة معرة النعمان، في إطار هجوم على آخر جيب رئيسي للمعارضة المسلحة في سوريا وفقا لمصادر من الجانبين اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر إن الموقع العسكري التركي قرب قرية الصرمان والطريق السريع الرئيسي الذي تسيطر عليه المعارضة، والذي يمتد شمالا إلى مدينة حلب التي تسيطر عليها الحكومة، ثم إلى العاصمة دمشق باتجاه الجنوب، أصبح الآن تحت حصار القوات السورية المدعومة من مقاتلين تساندهم إيران.

ولتركيا 12 موقعا في إدلب بموجب اتفاق أمني أبرمته عام 2017 مع روسيا وإيران الداعمين الرئيسيين للرئيس السوري بشار الأسد، ووقعت عدة هجمات على المواقع منذ ذلك الحين، ما دفع تركيا للرد، لكن الضغوط الروسية على دمشق أوقفت إطلاق القوات السورية النار عليها.